Дмитрий

Красоты Домбая. Лучшие трекинги налегке

Просто невероятное приключение, которого вначале не ожидаешь от обычной поездки в горы. Невероятная красота, даже в дождливый день.

Получил тонну удовольствия от природных видов и теплой компании, в которой Андрей создал доверительную атмосферу, которая сделала на время нас одной семьёй. Андрей, спасибо, и до встречи в будущих совместных путешествиях.