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Контакты

Катя и Андрей

Горные гиды

Катя и Андрей

Горные гиды
Подарите себе полную перезагрузку, максимум эмоций, впечатлений и активностей. Вы привезете домой сотни фотографий из самых разнообразных локаций. Во всех турах продумана каждая деталь, чтобы вы провели свой отпуск интересно и ярко.
Подарите себе полную перезагрузку, максимум эмоций, впечатлений и активностей. Вы привезете домой сотни фотографий из самых разнообразных локаций. Во всех турах продумана каждая деталь, чтобы вы провели свой отпуск интересно и ярко.
Подарите себе полную перезагрузку, максимум эмоций, впечатлений и активностей. Вы привезете домой сотни фотографий из самых разнообразных локаций. Во всех турах продумана каждая деталь, чтобы вы провели свой отпуск интересно и ярко.

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по душе

Выберите направление по душе

Выберите направление по душе

Величественное Приэльбрусье.

Комфорт-тур без рюкзаков

7 дней.

62 км.

Сложность: средняя

51300 руб

Необъятный Архыз.

Комфорт-тур без рюкзаков

7 дней.

52 км.

Сложность: средняя

55700 руб

Красоты Домбая.

Лучшие трекинги налегке

7 дней.

62 км.

Сложность: средняя

51900 руб

Безенги. Малые Гималаи.

Трекинг налегке

7 дней.

43 км.

Сложность: средняя

63300 руб

Ергаки. Таёжная сказка.

Комфорт-тур

7 дней.

52 км.

Сложность: средняя

60400 руб

Солнечная Дигория.

Трекинг без рюкзаков

7 дней.

63 км.

Сложность: средняя

56200 руб

Абхазия. Страна души.

Трекинг и экскурсии

7 дней.

25 км.

Сложность: низкая

53700 руб

Величественное Приэльбрусье.

Комфорт-тур без рюкзаков

7 дней.

62 км.

Сложность: средняя

51300 руб

Необъятный Архыз.

Комфорт-тур без рюкзаков

7 дней.

52 км.

Сложность: средняя

55700 руб

Красоты Домбая.

Лучшие трекинги налегке

7 дней.

62 км.

Сложность: средняя

51900 руб

Безенги. Малые Гималаи.

Трекинг налегке

7 дней.

43 км.

Сложность: средняя

63300 руб

Ергаки. Таёжная сказка.

Комфорт-тур

7 дней.

52 км.

Сложность: средняя

60400 руб

Солнечная Дигория.

Трекинг без рюкзаков

7 дней.

63 км.

Сложность: средняя

56200 руб

Абхазия. Страна души.

Трекинг и экскурсии

7 дней.

25 км.

Сложность: низкая

53700 руб
Проведите отпуск с Гуру гор

Пора зарядиться энергией и открыть для себя новые места

Хочу в тур
Впечатления тех, кто был с нами
  • Дмитрий
    Красоты Домбая. Лучшие трекинги налегке
    Просто невероятное приключение, которого вначале не ожидаешь от обычной поездки в горы. Невероятная красота, даже в дождливый день.
    Получил тонну удовольствия от природных видов и теплой компании, в которой Андрей создал доверительную атмосферу, которая сделала на время нас одной семьёй. Андрей, спасибо, и до встречи в будущих совместных путешествиях.

  • Галина
    Солнечная Дигория. Трекинг без рюкзаков
    Треккинг удался на славу. Маршруты очень продуманные, на полный день, находились от души.
    Красоты завораживающие. Вообще считаю, что Северная Осетия - одно из самых красивых мест на Кавказе.
    Екатерина Гура - наш инструктор - выше всяких похвал. Человек, очень увлеченный походами и местами, по которым водит группу. Открытый и замечательный человек
    Спасибо за вашу работу. До встречи на новых маршрутах.
  • Сергей
    На подступах к Эльбрусу. Приэльбрусье без рюкзаков
    Одно из самых лучших приключений за последнее время. Горы, свежий воздух, шикарные виды и отличная компания. Что может быть лучше?
    Организация тура была на высшем уровне. Тропы были разной сложности, но особой подготовки не требовалось. После активного дня всей нашей дружной командой играли в игры, узнавали друг друга ближе и просто коротали вечера в уютных кафе.
    Отдельную благодарность хлчется выразить нашему инструктору Андрею. Он профессионал своего дела на 100% Все четко, яснно, понятно. Грамонтно подбирал маршрут под погоду, выбирал определенный темп, который подходил всей группе. Всегда поддерживал и доводил до цели. Лучший инструктор и просто хороший человек.
    Все к нему в тур)))
Впечатления тех, кто был с нами
Впечатления тех, кто был с нами

Посмотрите глазами наших участников

Фотографии, сделанные во время поездок

Тур в Безенги, Язык Тролля
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Тур в Архыз, подъем на Софийское седло
Тур в Приэльбрусье, вид с Чегета на Терскол и Эльбрус

Посмотрите глазами наших участников

Фотографии, сделанные во время поездок

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