Подарите себе полную перезагрузку, максимум эмоций, впечатлений и активностей. Вы привезете домой сотни фотографий из самых разнообразных локаций. Во всех турах продумана каждая деталь, чтобы вы провели свой отпуск интересно и ярко.
Подарите себе полную перезагрузку, максимум эмоций, впечатлений и активностей. Вы привезете домой сотни фотографий из самых разнообразных локаций. Во всех турах продумана каждая деталь, чтобы вы провели свой отпуск интересно и ярко.
Подарите себе полную перезагрузку, максимум эмоций, впечатлений и активностей. Вы привезете домой сотни фотографий из самых разнообразных локаций. Во всех турах продумана каждая деталь, чтобы вы провели свой отпуск интересно и ярко.
Пора зарядиться энергией и открыть для себя новые места
Хочу в тур
Проведите отпуск с Гуру гор
Пора зарядиться энергией и открыть для себя новые места
Хочу в тур
Проведите отпуск с Гуру гор
Пора зарядиться энергией и открыть для себя новые места
Хочу в тур
Впечатления тех, кто был с нами
Дмитрий
Красоты Домбая. Лучшие трекинги налегке
Просто невероятное приключение, которого вначале не ожидаешь от обычной поездки в горы. Невероятная красота, даже в дождливый день. Получил тонну удовольствия от природных видов и теплой компании, в которой Андрей создал доверительную атмосферу, которая сделала на время нас одной семьёй. Андрей, спасибо, и до встречи в будущих совместных путешествиях.
Галина
Солнечная Дигория. Трекинг без рюкзаков
Треккинг удался на славу. Маршруты очень продуманные, на полный день, находились от души. Красоты завораживающие. Вообще считаю, что Северная Осетия - одно из самых красивых мест на Кавказе. Екатерина Гура - наш инструктор - выше всяких похвал. Человек, очень увлеченный походами и местами, по которым водит группу. Открытый и замечательный человек Спасибо за вашу работу. До встречи на новых маршрутах.
Сергей
На подступах к Эльбрусу. Приэльбрусье без рюкзаков
Одно из самых лучших приключений за последнее время. Горы, свежий воздух, шикарные виды и отличная компания. Что может быть лучше? Организация тура была на высшем уровне. Тропы были разной сложности, но особой подготовки не требовалось. После активного дня всей нашей дружной командой играли в игры, узнавали друг друга ближе и просто коротали вечера в уютных кафе. Отдельную благодарность хлчется выразить нашему инструктору Андрею. Он профессионал своего дела на 100% Все четко, яснно, понятно. Грамонтно подбирал маршрут под погоду, выбирал определенный темп, который подходил всей группе. Всегда поддерживал и доводил до цели. Лучший инструктор и просто хороший человек. Все к нему в тур)))
Впечатления тех, кто был с нами
Просто невероятное приключение, которого вначале не ожидаешь от обычной поездки в горы. Невероятная красота, даже в дождливый день. Получил тонну удовольствия от природных видов и теплой компании, в которой Андрей создал доверительную атмосферу, которая сделала на время нас одной семьёй. Андрей, спасибо, и до встречи в будущих совместных путешествиях.
Дмитрий
Красоты Домбая. Лучшие трекинги налегке
Одно из самых лучших приключений за последнее время. Горы, свежий воздух, шикарные виды и отличная компания. Что может быть лучше? Организация тура была на высшем уровне. Тропы были разной сложности, но особой подготовки не требовалось. После активного дня всей нашей дружной командой играли в игры, узнавали друг друга ближе и просто коротали вечера в уютных кафе. Отдельную благодарность хлчется выразить нашему инструктору Андрею. Он профессионал своего дела на 100% Все четко, яснно, понятно. Грамонтно подбирал маршрут под погоду, выбирал определенный темп, который подходил всей группе. Всегда поддерживал и доводил до цели. Лучший инструктор и просто хороший человек. Все к нему в тур)))
Сергей
На подступах к Эльбрусу. Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг удался на славу. Маршруты очень продуманные, на полный день, находились от души. Красоты завораживающие. Вообще считаю, что Северная Осетия - одно из самых красивых мест на Кавказе. Екатерина Гура - наш инструктор - выше всяких похвал. Человек, очень увлеченный походами и местами, по которым водит группу. Открытый и замечательный человек Спасибо за вашу работу. До встречи на новых маршрутах.
Галина
Солнечная Дигория. Трекинг без рюкзаков
Впечатления тех, кто был с нами
Просто невероятное приключение, которого вначале не ожидаешь от обычной поездки в горы. Невероятная красота, даже в дождливый день. Получил тонну удовольствия от природных видов и теплой компании, в которой Андрей создал доверительную атмосферу, которая сделала на время нас одной семьёй. Андрей, спасибо, и до встречи в будущих совместных путешествиях.
Дмитрий
Красоты Домбая. Лучшие трекинги налегке
Одно из самых лучших приключений за последнее время. Горы, свежий воздух, шикарные виды и отличная компания. Что может быть лучше? Организация тура была на высшем уровне. Тропы были разной сложности, но особой подготовки не требовалось. После активного дня всей нашей дружной командой играли в игры, узнавали друг друга ближе и просто коротали вечера в уютных кафе. Отдельную благодарность хлчется выразить нашему инструктору Андрею. Он профессионал своего дела на 100% Все четко, яснно, понятно. Грамонтно подбирал маршрут под погоду, выбирал определенный темп, который подходил всей группе. Всегда поддерживал и доводил до цели. Лучший инструктор и просто хороший человек. Все к нему в тур)))
Сергей
На подступах к Эльбрусу. Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг удался на славу. Маршруты очень продуманные, на полный день, находились от души. Красоты завораживающие. Вообще считаю, что Северная Осетия - одно из самых красивых мест на Кавказе. Екатерина Гура - наш инструктор - выше всяких похвал. Человек, очень увлеченный походами и местами, по которым водит группу. Открытый и замечательный человек Спасибо за вашу работу. До встречи на новых маршрутах.